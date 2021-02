Ferland Mendy decide Atalanta-Real Madrid, andata degli ottavi di Champions League, e al termine dell'incontro parla a Sky Sport: "In quel momento sono stato molto contento. E' il mio primo gol in Champions League e la cosa più importante è che abbiamo vinto la partita, è stato un grande onore segnare questo gol. Loro hanno giocato molto bene e ci hanno bloccati molto in basso, era complicato trovare spazi. E' stata difficile malgrado la superiorità numerica".