Secondo quanto riportato da Sport, il Real Madrid non spenderà sul mercato finché non sarà chiara la situazione Mbappe. Il francese è da sempre il preferito di Florentino Perez, il quale, a causa della situazione economica in cui si trova il suo club, non può permettersi di fare una campagna acquisti "galattica". Il piano del presidente dei blancos per ingaggiare l'attaccante è quello di sperare nel suo mancato rinnovo con il PSG per fare un'offerta con i soldi provenienti dalla cessione di Varane e da quelle di giocatori ritenuti in esubero come Bale, Isco e Marcelo. Ovviamente, essendo impegnato a Euro2020, Mbappè discuterà del suo rinnovo dopo la fine del campionato continentale.