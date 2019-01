Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser: "In campionato c'è poco da fare. Con dieci punti di distacco dal Barcellona è impossibile pensare di vincere la Liga. Dobbiamo concentrarci su altre competizioni. La gente è delusa, 53mila spettatori sono davvero pochi per il Bernabeu".



SOLARI-ZIDANE - "Questa squadra ha tanti campioni e tanti obiettivi, ma gioca in modo superficiale. Entra in campo sicura di vincere. Ripetere quello che ha fatto Zidane è molto difficile. Ha vinto tanto ed aveva grande confidenza con la squadra. Solari sta facendo un buon lavoro, ma tutti si aspettano di più".



BALE E ISCO - "Bale è un ottimo calciatore, però la gente vuole vedere un vero leader, un calciatore che gioca sempre con pochi infortuni. Non trasmette molta fiducia. Isco? Deve giocare! Se non gioca lui...".