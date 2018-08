Un'ultima, prestigiosa sfida amichevole prima di tuffarsi sul campionato: alle 21 il Milan affronta il Real Madrid per il Trofeo Santiago Bernabeu. Occasione per provare i meccanismi, ma soprattutto occasione per Gattuso di vedere all'opera Gonzalo Higuain: il Pipita scenderà per la prima volta in campo con la maglia rossonera.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta testuale di Real Madrid-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Asensio.



Milan: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini.