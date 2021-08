, pareggia senza reti anche contro ildel grande ex Carlo. Ecco chi ha ben impressionato e chi meno tra le fila rossonere.: regala un brivido ai tifosi del Milan con un disimpegno sbagliato coi piedi. Poi, però, diventa insuperabile: preciso nel respingere un sinistro di Alaba, attento su un'altra conclusione madridista da fuori, è super, poi, sul rigore parato a Bale.: Jovic non è un avversario difficile, è vero. Però il centrale inglese dimostra di essere lo stesso che ha terminato alla grande la passata stagione. Sempre attento sull'uomo, rapido e posizonato bene quando c'è da chiudere. Buona anche la prova di Romagnoli.: un treno da Champions. Il terzino sinistro del Milan fa tremare la porta del Real Madrid, sua ex squadra, con un mancino che prende il palo. Sempre in spinta, spina nel fianco costante della difesa di Ancelotti, ha dimostrato attenzione anche nella fase difensiva, suo tallone d'achille la passata stagione. E' in formato Champions.: anonimo. E non è mai una bella cosa se giochi in mezzo al campo con indosso la maglia del Milan.: bene in fase di recupero palla, ma male quando c'è da impostare. Con il compagno bosniaco non riesce a dare pulizia alla manovra. Colpevole anche nell'occasione che porta al rigore di Bale. Deve crescere. Ma ripetiamo: bene in fase di recupero palla.: voglia di fare contro il suo recentissimo passato, ma tanta frenesia annebbia le idee. Poco preciso e poco lucido nella scelta dell'ultimo passaggio, non manda mai in porta i suoi compagni. Da segnalare solo un bel tiro a giro sventato da Lunin.