È stato uno dei calciatori più chiacchierati di tutta l'estate, col suo trasferimento all'Inter che alla fine non si è concretizzato. L'avvio di stagione di Luka Modric non è stato da meno, col premio di miglior giocatore della scorsa Champions League soffiata a Cristiano Ronaldo che ha sollevato molte discussioni. Ora, però, per il capitano della Croazia è stato protagonista di una vicenda molto meno piacevole.



8 MESI DI CARCERE - Come scrive oggi Mundo, infatti, Modric avrebbe accettato una condanna a otto mesi di reclusione per frode fiscale. Il numero 10 delle Merengues era accusato di aver sottratto alle casse del Fisco 870.728 euro tra il 2013 e il 2014, attraverso una società creata ad hoc in Lussemburgo. Ora il croato è arrivato a un accordo con la giustizia spagnola, con la pena che sarà sospesa.