Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, parla anche dell'addio di Cristiano Ronaldo in una lunga intervista concessa a Sportske Novosti: "Non si può discutere dell’importanza di Ronaldo per il Real, ma non ci preoccupiamo che se ne sia andato. Eravamo convinti che avremmo continuato a vincere senza di lui perché la squadra è sempre al di sopra del singolo".