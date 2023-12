Ancora incerto il futuro di Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento non ci sono novità circa una nuova eventuale firma. Queste le sue parole al canale ufficiale della società spagnola: "Il mio piano è continuare a scrivere la storia del Real Madrid, vincere partite e trofei. Spero che ciò accada in questa stagione. Il mio obiettivo è godermi ogni momento, perché non si sa mai quanto durerà nel miglior club del mondo".