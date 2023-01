L'Al-Nassr ci ha preso gusto. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, i sauditi hanno avanzato un'offerta a Luka Modric per raggiungere l'ex compagno di squadra. E non solo, si parla anche di un interessamento per il giocatore da parte di un club di MLS. Come riporta Marca, però, il giocatore ha rifiutato entrambe le avances e pensa al rinnovo con il Real Madrid.