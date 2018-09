Dopo un avvio di stagione difficile, Luka Modric si sta riprendendo e ieri sera, nella sfida di Champions League tra il suo Real Madrid e la Roma, è stato uno dei migliori in campo. Parlando nel post-partita, il croato è tornato a parlare del suo momento: "Il Mondiale mi ha provocato un esaurimento a livello fisico e mentale, ma ora mi sento meglio ogni giorno che passa".



SUL PALLONE D'ORO - "Sono orgoglioso che i compagni e la tifoseria mi vogliano Pallone d'Oro, ma non è un'ossessione, l'importante è la squadra. Se dovessi vincerlo bene, sarò molto felice, ma se non dovessi vincerlo la vita continua".