Doppio ko contro il Barcellona tra Liga e Coppa del Re ed eliminazione in Champions League contro l'Ajax, tutto tra le mura 'amiche' del Santiago Bernabeu. Periodo complicatissimo per ile non lo nasconde, che su Instagram chiama i suoi a una reazione: "Questa è stata la settimana più difficile della mia carriera. Il successo non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta".