, centrocampista del Real Madrid impegnato sabato in finale di Champions League, ha parlato a Radio Marca: queste le sue principali dichiarazioni."Sorpreso dalla decisione di? No, non sapevamo niente. Non avevo aspettative. Se n'è parlato per un anno ma non sapevamo nulla ed è per questo che dobbiamo chiudere questa questione e non parlarne più. Abbiamo la finale di Champions League, che è la cosa più importante di tutte. Il Real Madrid continuerà ad essere al top, al di sopra di qualsiasi giocatore e non c'è bisogno di ripeterlo. Abbiamo un'ottima squadra, molti giocatori possono crescere molto e hanno fatto un'ottima stagione. Giocatori che apprezzano quello che hanno qui e che forse diventeranno delle stelle. Abbiamo Vinicius, Rodrygo, Camavinga e Valverde, che sono giovani, che hanno fatto molto bene in questa stagione e nelle precedenti. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo vinto il campionato e per questo dobbiamo apprezzare quello che ha fatto questa squadra"."Io e la società stiamo parlando, abbiamo un bel rapporto. C'è fiducia, andiamo molto d'accordo. Ma ora c'è la finale ed è questa la cosa più importante. Non voglio pensare ad altro"."Ho detto tante volte che voglio finire la mia carriera al Real Madrid. Mi sento bene ma non penso molto al futuro, sono concentrato sul presente, voglio godermi quello che faccio e vedere gradualmente come mi sento, se posso continuare a questi livelli... Per giocare nel Real devi essere al top; vorrei restare e finire qui la mia carriera tra qualche anno"."È un grande allenatore, uno dei migliori nella storia di questo sport. Quello che vorrei sottolineare di più è la sua persona, il suo modo di essere, la sua umiltà, il suo modo di trattare le persone; come si prende cura del giocatori, come parla con loro... Questa è la cosa migliore di Carlo. E ovviamente, se abbiamo questa bella atmosfera, è in parte merito suo. Spero che finisca nel miglior modo possibile, e sarà così grazie a lui. Con il suo modo di essere ha convinto i giocatori a essere più un gruppo. E siamo un gruppo vero, umile, ci aiutiamo a vicenda. Tutto grazie a Carlo".