Real Madrid, Modric tra il ritiro e una proposta di Ancelotti: gli scenari futuri

Carlo Ancelotti tende la mano a Luka Modric. Il Pallone d'Oro 2018 sta vivendo forse la sua prima stagione sotto al par e potrebbe decidere di ritirarsi tra qualche mese. E, qualora il croato dovesse appendere gli scarpini al chiodo, il suo attuale allenatore lo vorrebbe con sé nello staff tecnico del Real Madrid. A rivelarlo è The Athletic secondo cui l'offerta è stata presentata al giocatore già due mesi fa. Modric in un primo momento ha rifiutato ma ora starebbe ripensandoci.



SCENARI - L'ex Tottenham ha ancora voglia di giocare e fame di vittorie e trofei (ne ha vinti già 23), vorrebbe restare al Real ma il suo contratto andrà in scadenza in estate. Finora ha messo assieme 20 presenze in Liga, poche per meritarsi un rinnovo per una squadra che, nell'accogliere Mbappé, dovrà sfoltire la rosa e tagliare il monte stipendi. Il Real valuta: un rinnovo per ora è da escludere ma una decisione definitiva non è stata ancora presa



NELLO STAFF - Fonti vicini al giocatore hanno ribadito come Modric non abbia fretta: pensi a concludere bene la stagione, essere protagonista agli Europei e poi valutare le occasioni che gli si presenteranno. Compresa quella di Ancelotti. Con l'italiano il rapporto è ottimo e iniziare la prossima carriera alla sua corte potrebbe essere un'idea stuzzicante. Solo pochi giorni fa, l'emiliano diceva di lui: "Luka è una leggenda del calcio e del Real Madrid. Le decisioni per la prossima stagione dovranno essere prese solo da lui”. La palla quindi è nel campo di Modric, saprà lui - come al solito - cosa farci.