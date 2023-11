Il Real Madrid si prepara alla sfida con il Napoli, quinta giornata della fase a gironi di Champions League, e salvo colpi di scena lo farà senza Luka Modric. L'esperto centrocampista croato ha rimediato un infortunio durante la partita con il Cadice, spiegata così da Carlo Ancelotti: "Ha un sovraccarico all'ischio".



Un problema non grave, spiega Cope, ma che convince il Real a non correre rischi: per questo, con ogni probabilità, Modric non sarà a disposizione per la gara del Santiago Bernabeu (mercoledì 29 novembre, ore 21). Verso il recupero invece Brahim Diaz, assente contro il Cadice per un problema intestinale.