Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, ha parlato a Goal.com dell'addio di Cristiano Ronaldo: "L'ho già detto molte volte, se dipendesse da noi ovviamente saremmo felicissimi di avere ancora Ronaldo in squadra, è stato con noi per tanti anni e ha fatto la differenza. Ma la scelta è stata sua, Cristiano ha deciso di andarsene e non possiamo farci nulla".