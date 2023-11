Il Real Madrid lavora e progetta il mercato in vista della prossima stagione. Se il nome di Kylian Mbappé è cerchiato da tempo sulla lista di Florentino Perez, anche quello di Jamal Musiala è un nome che piace molto ai Blancos. Come riporta la Bild, se non dovesse concretizzarsi il passaggio Mbappé a Madrid nella prossima estate, l'alternativa, seppur con caratteristiche ben diverse, è il tedesco classe 2003.