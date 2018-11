Non mancherà davvero nulla nella versione rivisitata del Santiago Bernabeu, che si appresta ad essere rimesso a nuovo per un investimento complessivo da 600 milioni di euro. Nella nuova casa del Real Madrid, i tifosi saranno messi ancora di più al centro della scena e saranno resi ancora più protagonisti. Sarà offerto ogni genere di comfort e ogni aspetto verrà tenuto in considerazione: per esempio, in caso di necessità impellente di andare al bagno nel corso della partita, come farebbe l'appassionato di turno a non correre il rischio di perdersi un gol o una giocata decisiva?



La soluzione è molto semplice, visto che nei bagni del Bernabeu saranno installati dei tablet che permetteranno agli spettatori di non perdersi nemmeno un minuto del match, nemmeno in caso di abbandono del proprio posto sugli spalti. Soltanto un dettaglio rispetto all'opera complessiva di ammodernamento dell'impianto, che prevede anche l'installazione di un tetto retraibile in caso di pioggia e di uno schermo a 360 gradi.