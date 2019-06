Dopo il Barcellona, che nei giorni scorsi ha svelato la divisa ufficiale della prossima stagione, una maglia che romperà la tradizione con un inedito tema a scacchi "alla croata", oggi è stato il turno del Real Madrid, che anche nel prossimo campionato sarà vestito da Adidas. Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Lucas Vazquez e Gareth Bale sono i modelli che si sono prestati per posare con la maglia che tornerà ad avere bordi e strisce sulla maniche dorate, riportando d'attualità un tema esibito per la prima volta nella stagione 2011/2012, la seconda targata José Mourinho.



Una maglia che, secondo As, ha buone possibilità di essere indossata dall'attaccante francese Kylian Mbappé, il colpaccio a sensazione sognato dai blancos in questa finestra di mercato. Per il quotidiano madrileno, dal giocatore e dal suo entourage sono continui i segnali di apprezzamento verso Zinedine Zidane, considerato un idolo e un punto di riferimento per il nuovo asso del calcio mondiale. Una situazione in evoluzione ma non semplice da dirimere, visto che il Paris Saint Germain ha più volte smentito la possibilità di privarsi di uno dei suoi calciatori più rappresentativi.