121 anni, 4436 partite. Non era mai successo prima. Come riportato da Mister Chip, è la prima volta che il Real Madrid scende in campo senza nessuno spagnolo nell'11 titolare. Contro il Villarreal, Carvajal era infatti assente per infortunio, mentre Nacho, Vallejo, Asensio e Ceballos erano in panchina.