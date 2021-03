Secondo la testata spagnola AS, le elezioni presidenziali del Real Madrid potrebbero influenzare il mercato estivo del club. È infatti prassi affermata che la giunta direttiva uscente non faccia, durante il periodo che precede le elezioni, investimenti economici tali da compromettere l’operato della dirigenza futura.



Normalmente, le candidature vengono aperte i primi di giugno rimangono tali per dieci giorni. Se, come accade dal 2009 a questa parte, Florentino Pérez sarà l’unico a presentarla, verrà immediatamente rieletto presidente prima dell’inizio di Euro 2021. Nel caso in cui, invece, ci dovessero essere altri canditati, la giunta direttiva dovrebbe programmare le elezioni durante i 15 giorni seguenti. Solo dopo le elezioni si potrà parlare veramente di grandi colpi di mercato: quindi difficilmente i blancos potranno inserirsi concretamente nella corsa a Mbappé e Haaland prima di quella data.