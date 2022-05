Secondo fichajes.com Isco, che lascerà il Real Madrid, potrebbe giocare il prossimo anno in Turchia: ha ricevuto una ricca proposta dal Galatasaray, in grado di garantirgli uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. In Italia il trequartista classe 1992, ex Malaga, piace a Milan, Juventus e Fiorentina.