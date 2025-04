Real Madrid, niente stangata per Mbappé: una sola giornata di squalifica dopo l'entrata killer su Blanco

. Nel corso della sfida di campionato tra Real Madrid e Alaves, l'attaccante francese era stato protagonista in negativo di una bruttissima entrata ai danni di Antonio Blanco (come si vede nell'immagine di DAZN). Nonostante la pericolosità del fallo - che avrebbe davvero potuto mettere a serio rischio la carriera del giocatore dell'Alaves - come fanno sapere in Spagna,Ricordiamo che il direttore di gara della sfida, Soto Grado, non aveva inizialmente punito con il cartellino rosso l'imprudente intervento di Mbappé., la quarta rimediata in carriera dal francese.

In Spagna ci si aspettava una maxi squalifica, tanto che si parlava di unRischio che, però, è stato scongiurato dal giudice sportivo, che ha optato per una sola giornata di stop per Mbappé (