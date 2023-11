Un Real Madrid poco cinico frena in casa contro il Rayo Vallecano: tante occasioni sprecate e molta confusione portano agli uomini di Ancelotti un solo punto a seguito di uno 0-0 opaco. Quella di domenica è la prima gara del Real Madrid in stagione senza trovare il gol e adesso la vetta del campionato, guidata dal Girona, è a -2 punti.



BELLINGHAM-DIPENDENZA - Non è un caso che quando il fenomeno Bellingham (ad oggi 13 gol in 14 partite disputate tra campionato e Champions League) non è in partita, la squadra fa più fatica. I dati ci dicono che il Real Madrid ha vinto solamente una delle quattro gare in cui il trequartista inglese non è andato a segno. Un dato non proprio rassicurante visti i ritmi su cui sta viaggiando il Girona, attualmente in testa alla classifica a +2 sui Blancos. Gli uomini di Ancelotti devono quindi cercare di non essere condizionati troppo da un solo giocatore per evitare di incorrere in una Bellingham-dipendenza.