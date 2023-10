In casa Real Madrid tiene ancora banco il rinnovo di Vinicius, in scadenza nel 2024 ma che ancora non ha firmato il prolungamento con i Blancos. Fonti vicine all'ambiente del Real assicurano che non ci sono problemi e considerano chiuso il prolungamento di contratto del brasiliano, ma la verità è che non è stato ancora ufficializzato e il tempo stringe. Ad inizio 2024, Vinicius potrà negoziare il suo futuro con un altro club se non avrà ancora firmato il prolungamento con il Real. Il club di Madrid fa sapere che c'è l'intesa per rinnovare fino al 2027 con un ingaggio da 10 milioni a stagione. Nel nuovo contratto sarà presente anche una clausola da un miliardo di euro per proteggere il club dagli assalti delle grandi squadre, non solo europee, ma anche arabe. Lo riporta Sport.