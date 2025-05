Real Madrid, non basta un Mbappé da record: mai nessuno aveva segnato così tanti goal al primo anno

rischia seriamente di chiudere la stagione senza alcun titolo. Eppure,Con la tripletta a Montjuic, sul campo del Barcellona, ha trovato i goal numero 25, 26 e 27 in Liga, scavalcando momentaneamente Robert Lewandowski nella classifica dei cannonieri.- vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi all’Inter - che nella stagione 1992/1993 aveva segnato 37 goal. Mbappé diventa così il miglior giocatore di sempre ad esordire con la camiseta blanca. Nemmeno Cristiano Ronaldo era riuscito a fare così bene.Ma c’è di più. Nessun altro giocatore aveva segnato, dal 2018 ad oggi, una tripletta in un Clasico. L’ultimo a rendersi protagonista di questa impresa era stato Luis Suarez, ovviamente con la maglia del Barcellona addosso.