Vinicius Jr entra nella già nutrita lista di giocatori del Real Madrid fuori causa per via di un infortunio. Dopo Courtois e Militao, che dovranno stare lontano dal campo per diversi mesi, contro il Celta Vigo si è fermato anche l'attaccante brasiliano, per il quale, scrive AS, le sensazioni sono preoccupanti: potrebbe star fermo addirittura un mese se la diagnosi fosse di una lesione al tendine del ginocchio.