Dopo aver rimediato un cartellino rosso nell’ultima partita giocata con il Real Madrid Castilla, Rodrygo Goes non sarà disponibile per prendere il posto dell’infortunato Gareth Bale nella supersfida contro il Barcellona, in programma il primo marzo. Secondo quanto riportato da Goal.com, venerdì Zinedine Zidane aveva espresso la sua fiducia nei confronti del brasiliano, ma ora dovrà rivedere i suoi piani.