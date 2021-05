Alla vigilia della trasferta sul campo dell'Athletic Bilbao, nella penultima giornata di Liga, Zinedine Zidane ha preso la parola di fronte alla stampa fornendo nuovi indizi sul sempre più probabile addio al Real Madrid al termine della stagione.



"Forse qualcuno di voi può pensare che voglia lasciare per togliermi delle responsabilità o perché le cose non vadano al 100% ma questo non accadrà mai. Darò sempre il massimo. Poi, può arrivare il momento in cui diventa necessario cambiare, ma per tutti non solo per me. Per il bene dei calciatori, del club e delle persone che vi lavorano. E' noioso dover rispondere sempre alle stesse domande, ancora non so cosa succederà; concentriamoci sulle due ultime due partite e poi vedremo, può accadere qualsiasi cosa al Real Madrid".