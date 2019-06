Ferland Mendy pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid in un affare che porterà nelle casse del Lione 48 milioni di euro più bonus. Manca però un ultimo dettaglio e non da poco: ripetere le visite mediche. Come riferito da As, i primi test del 4 giugno hanno evidenziato un'anomalia all'anca per il terzino mancino, che il 12 si sottoporrà a nuovi esami strumentali: nulla di preoccupante assicura l'entourage del giocatore, un errore che sarà corretto nella seconda tornata di visite mediche e poi arriverà l'ufficialità del passaggio in blancos.