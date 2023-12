Altra sessione di mercato e nuovo capitolo della telenovela Kylian Mbappé. I tifosi del Psg sfogliano la margherita: "Resta, va via, resta, va via", L'Equipe parla di fiducia e ottimismo da parte del club francese per il rinnovo del contratto ma dalla Spagna spingono sul Real Madrid. Ancora. "El Real Madrid llamarà a Mbappé" titola Marca, quotidiano storicamente vicino alle Merengues. I Blancos chiameranno Kylian per capire se ci sono margini per portarlo in Spagna.



TENTATIVO DEL REAL PER MBAPPE' - Il contatto diretto è previsto per la prossima settimana, per sondare il terreno col giocatore e capire le sue volontà. Il classe '98 ha il contratto in scadenza a giugno con un'opzione di rinnovo solo in suo favore. Kylian ha il futuro in mano, è di fronte a un bivio e presto dovrà decidere che fare. Quello di queste settimane, fanno sapere il Spagna, sarà l'ultimo vero tentativo del Real Madrid per provare a convincerlo. Un altro tentativo dopo quelli andati a vuoto. L'ultimo. Se il giocatore non dovesse essere convinto al 100% di un trasferimento a Madrid, le Merengues andranno su altri obiettivi.