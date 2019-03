Martin Odegaard, l'ex 'bambino prodigio' del calcio norvegese oggi 20enne, è ancora di proprietà del Real Madrid. Il club di Florentino Perez lo ha fatto crescere nel Castilla ('seconda squadra' delle merengues) per poi girarlo in prestito in Olanda, prima all'Heerenveen e poi al Vitesse, dove gioca attualmente. Con la speranza, un giorno, di potersi ritagliare uno spazio alla casa madre.



Il giornale spagnolo AS ha raggiunto Odegaard nel ritiro della Norvegia, che sabato sera al Mestalla di Valencia affronterà proprio la Spagna per le qualificazioni a Euro 2020. Riassumiamo qui le dichiarazioni del ragazzo: "Sono contento della mia esperienza olandese, sto giocando bene. Certo, l'Eredivisie non è competitiva come la Liga. Zidane? Un allenatore perfetto per il Real, e col quale ho un bel rapporto da quando mi allenava al Castilla. Il mio futuro? Non ho ancora parlato con nessuno, ora penso solo ad accumulare più minutaggio possibile al Vitesse, cosa che nella prima squadra madridista non potrei fare. Ci sarà poi tempo per tutto il resto."