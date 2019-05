Intervistato da De Telegraaf, il centrocampista classe '98 Martin Odegaard, reduce dal prestito al Vitesse Arnhem, ha parlato del suo futuro al Real Madrid, a cui è legato fino al 2021: "Spesso vendono giocatori riservandosi la recompra, è una soluzione che potrebbe funzionare anche con me. Ho bisogno di giocare di più e a un livello superiore dopo la buona stagione che ho vissuto qui. Ajax? Non so se siano interessati, di queste cose se ne occupa il mio agente. Bigogna capire anche cosa voglia il Real Madrid e prenderemo una decisione condivisa".