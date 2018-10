Dopo Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus in estate, il Real Madrid potrebbe perdere anche Karim Benzema. Stando a Don Balon, il club spagnolo ha ricevuto un'offerta di 50 milioni di euro da una società cinese per l'attaccante francese. Al momento il calciatore non è convinto di trasferirsi in Asia, con l'offerta economica che sarebbe molto vicina all'ingaggio percepito ora al Real.