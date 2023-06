Alla fine è successo,. E' la fine di un'era alla casa blanca, dopo 14 stagioni lascia uno dei giocatori più iconoici nella storia del club e spalanca la porta per una rivoluzione inattesa. Nei piani delle merengues per l'estate c'era l'intenzione di investire sul centrocampo () e rimandare all'anno prossimo la rifondazione dell'attacco, ora l'addio del francese stravolge tutti i progetti e. Le idee non mancano e il budget nemmeno, se si considera anche che nelle ultime 48 ore il Madrid ha registrato un notevole alleggerimento del monte ingaggi:e ultimoche la dirigenza può dirottare sul nuovo centravanti.- Ironicamente,è un profilo che da tempo piace al Real, soprattutto ad Ancelotti che vede nell'inglese un profilo a tutto tondo perfetto per integrarsi con gli esterni offensivi, Vinicius e Rodrygo, diventati i nuovi punti di forza dei blancos. Il ciclo con ilpuò ritenersi concluso per Kane, ma le difficoltà nell'arrivare al classe '93 non mancano: lui preferirebbe restare in Premier League, gli Spurs vorrebbero sì cedere il giocatore a un club estero piuttosto che a uno inglese, ma al contempononostante il contratto in scadenza nel 2024. La stessa cifra che può servire per sedersi al tavolo delle trattative con l'per, un altro nove che veste la 10, atteso dalla finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Il Toro ha già accarezzato in passato la Spagna, quando a cercarlo era stato il Barcellona, ora il suo nome torna sui taccuini delle big della Liga.- Non sono gli unici nomi sulla lista di Florentino Perez, che scandaglia il mercato. C'è un altro nome in Serie A che stuzzica oltre a Lautaro, al Real piace e non pocononostante De Laurentiis chiedaper lasciar partire il bomber del. Cifra importante ma non proibitiva, proibitive appaiono invece le condizioni per i due grandi sogni dei tifosi madridisti, quelsolo sfiorato la scorsa estate, prima del rifiuto e del rinnovo con il, e, che ilnon ha alcuna intenzione di liberare, così come Guardiola non intende privarsi del suo vice. Il francese e il norvegese oggi sono quasi impossibili,e in questo senso i blancos ragionano anche su una soluzione 'ponte':. Pochettino spera di trattenerlo al, ma il tedesco è un'idea ibrida che stuzzica il Real: costa meno degli altri - gli spagnoli sono convinti di non superare i-, può agire da prima punta atipica, ma è abituato anche a giocare in coppia con un altro attaccante e. Più defilate le candidature a zero di(lascia il Liverpool alla scadenza del contratto) e(il Bayern Monaco guida la corsa all'attaccante dell'Eintracht Francoforte), mentre non cambiano i piani per l'esperto, che arriverà in prestito dall'Espanyol ma per prendere il posto di Mariano Diaz. Il bomber di scorta c'è già, ora il Real deve trovare il suo nuovo numero nove.@Albri_Fede90