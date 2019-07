Conclusa una prima fase del calciomercato, con gli acquisti di Hazard, Mendy, Jovic e Eder Militao e le cessioni di Kovacic, Theo Hernandez, Marcos Llorente e De Tomas, il Real Madrid si prepara ad una seconda fase di trattative. Come riporta AS, i Blancos stanno preparando la Operación Salida. In uscita ci sono ora James Rodriguez, Ceballos, Bale, Mariano Diaz e Borja Mayoral. Se i primi due sono vicini all'addio - rispettivamente in direzione Napoli e Tottenham - più complicato sarà vendere gli altri tre, in particolare il gallese. Qualora Florentino Perez riuscisse a chiudere queste operazioni, ecco che potrebbe ufficialmente partire l'assalto a Paul Pogba.