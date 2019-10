Più che un sogno è un obiettivo concreto (citando il patron del Napoli, De Laurentiis). Questo è Kylian Mbappe per il Real Madrid di Florentino Perez che sarebbe disposto a fare follie per vedere il fenomeno francese con la maglia blanca. Difficilissimo strapparlo al Paris Saint Germain, il Real lo sa ma ci vuole provare. La società studia il modo per affondare il colpo e la soluzione trovata potrebbe essere solo una: vendere. I nomi in uscita sono molti ma quelli che potrebbero portare liquidità sono due: Gareth Bale e James Rodriguez.