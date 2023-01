Il Real Madrid punta un rinforzo per la difesa, pescando in Premier League. Il nome è quello di Ibrahima Konaté, centrale francese di proprietà del Liverpool. Secondo Media Foot, Carlo Ancelotti apprezza molto le doti del difensore, divenuto un obiettivo dei Blancos. I Reds però dalla loro parte non sono propensi ad una cessione a gennaio, salvo in caso di offerte monstre.