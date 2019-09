Secondo quanto riportato dalla Stampa spagnola la situazione di Mariano Diaz al Real Madrid non è cambiata. Il giocatore non rientra nei piani di Zinedine Zidane e già a gennaio sarà rimesso sul mercato. Milan e Roma quest'estate ci hanno provato e non è escluso che, in caso di prestito, possa riaprirsi una trattativa.