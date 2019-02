Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato a France Football della stagione delle Merengues e del mercato: "L'ho già detto e insisto, abbiamo la rosa migliore del mondo e i trofei vinti negli ultimi anni lo dimostrano. Non spenderemo tanto per farlo. In questi anni ho letto tante volte sui giornali che al Real Madrid serviva un centravanti, ma la realtà dimostra che Benzema è il migliore al mondo. Abbiamo acquistato giocatori molto giovani che saranno protagonisti in futuro, come Vinicius o Rodrygo. Modric? Luka fa parte della leggenda del Real Madrid e rappresenta i valori del nostro club".