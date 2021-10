Il presidente del Real Madrid Florentino Perez si prepara a un'estate galactica in cui proverà a portare a Madrid, a giocare in un Santiago Bernabeu rimesso a nuovo, alcuni top player tra cui Erling Haaland e Kilyan Mbappè.

Ma il numero uno dei blancos vuole ripartire da due certezze in attacco: Karim Benzema e soprattutto Vinicius, per il quale Perez ha rifiutato tutto le offerte ricevute: "non è in vendita, ho grande fiducia in lui e lo considero un giocatore che segnerà il futuro del calcio mondiale" ha dichiarato alla stampa iberica.