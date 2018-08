Nel corso della presentazione di Mariano, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha commentato le mosse di mercato: "Abbiamo una squadra straordinaria e abbiamo approfittato di questo periodo per rinforzare la rosa. E' arrivato il miglior portiere del Mondiale, Courtois, un difensore di livello mondiale come Odriozola, un portiere dal futuro straordinario (Lunin), una delle più grandi promesse emergenti del calcio brasiliano come Vinicius, promosso in prima squadra Valverde e Reguilon e oggi torna con noi Mariano, che ha il gol nel suo DNA. Sappiamo che il cammino è quello tracciato dal nostro presidente Santiago Bernabeu: i migliori giocatori del Mondo, i migliori di Spagna e i migliori della nostra cantera. Andremo avanti leali alla nostra storia".