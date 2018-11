Florentino Perez sta preparando l’assalto a tre giocatori per il mercato di gennaio. Stando a quel che sostiene Don Balon, il Real Madrid nella prossima finestra di calciomercato punterà al ritorno dal Bayern Monaco di James Rodriguez e a quello dall’Espanyol di Mario Hermoso. Per l’attacco invece il nome in cima alla lista è Mauro Icardi, ma difficilmente l’Inter lo lascerà partire.