Il Real Madrid, alla ricerca di profili da inserire in rosa per il prossimo anno, ha iniziato a monitorare Christopher Nkunku, trequartista classe 1997 di proprietà del Lipsia, per l'attacco. Il nazionale francese, in questa stagione, ha messo a segno 20 reti e servito 15 assist in 34 partite di Bundesliga. Lo riporta Marca.