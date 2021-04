Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, il Real Madrid ha individuato in Pedro Porro l’erede di Carvajal. Il ventunenne spagnolo ha appena debuttato in nazionale e sta facendo una grande stagione con la maglia dello Sporting Lisbona.



Attualmente è in prestito dal Manchester City, ma i portoghesi possono riscattarlo per soli 8,5 milioni di euro, per poi rivenderlo a cifre molto più alte. A lasciargli il posto nelle merengues dovrebbe essere Odriozola, che è nella lista dei giocatori in vendita.