Il Real Madrid è pronto a spingere sugli eSports e a investire nel mondo del gaming competitivo. La conferma arriva da Michael Sutherland, Chief Transformation Officer dei blancos: "Parliamo di un settore in rapida crescita, abbiamo analizzato a lungo gli eSports: la chiave per noi sarà come li andremo a sfruttare". Per il momento le merengues hanno aperto il loro canale Twitch, lanciato con Marcos Asensio testimonial, e nei piani di ammodernamento del Santiago Bernabeu, un progetto da 800 milioni di euro, c'è anche un'intera area dello stadio che sarà dedicata agli eSports.