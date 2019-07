Il Real Madrid ha un problema legato ai calciatori extracomunitari presenti in rosa: la lista ufficiale di giocatori iscritti alla Liga prevede un massimo di 3 slot per calciatori extracomunitari ma in questo momento Zidane ha a disposizione 4 giocatori privi del passaporto comunitario, ovvero Eder Militão, Vinícius, Valverde e Rodrygo. In questo momento il giovane brasiliano appena acquistato dal Santos non avrebbe i requisiti per scendere in campo con la prima squadra; stesso discorso per l'attaccante 18enne giapponese Takefusa Kubo, secondo quanto riportato da Marca.