Il Real Madrid ha da poco reso note le condizioni di Jude Bellingham, fermato da un problema alla spalla. Il report medico diramato dai Blancos parla nello specifico di "un'instabilità anteriore alla spalla sinistra, conseguenza della recente lussazione". Il giocatore non parteciperà alla gara in programma questa sera alle 21 contro il Valencia.



