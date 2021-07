Secondo Marca, il Real Madrid avrebbe pronta l'offerta per il rinnovo di Karim Benzema. L'attaccante francese indossa la camiseta blanca ormai da 12 anni ed è diventato una vera e propria bandiera del club. La stagione passata lo ha visto protagonista anche nel gioco, dato che ha siglato ben 30 gol in tutte le competizioni, per cui le merengues avrebbero intenzione di prolungare l'accordo con il francese fino al 2023, con quello attuale che scade a giugno 2022.