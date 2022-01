Secondo il portale Defensa Central, il Real Madrid è pronto a sfruttare il canale preferenziale aperto in Brasile con gli arrivi di Casemiro, Vinicius jr e Rodrygo, per guadagnare un vantaggio sulla concorrenza per l'attaccante 15enne del Palmeiras Endrick, grande protagonista nella Copinha attualmente in svolgimento. Sul talento brasiliano c'è pure il Barcellona e per questo il presidente dei blancos Florentino Perez avrebbe autorizzato i dirigenti a presentare una prima proposta per Endrick.