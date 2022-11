Il Real Madrid punta al ribasso per quanto riguarda il rinnovo di Marco Asensio. Secondo Fichajes, i Blancos stanno preparando un'offerta per il giocatore spagnolo, che però include un ingaggio leggermente più basso rispetto a quello attualmente percepito dall'attaccante. Se Asensio non dovesse gradire l'offerta, si rafforzerebbe la possibilità di un trasferimento. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023.